Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport, il centrocampista croato del Barcellona Ivan Rakitic avrebbe scelto la sua prossima squadra. Non la Juventus, come si era vociferato nelle passate finestre di mercato (scambio con Bernardeschi ipotizzato a settembre e gennaio), ma al Siviglia, dove ha giocato prima di trasferirsi in Catalogna.