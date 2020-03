La Juventus trova una nuova concorrente per arrivare ad Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona già corteggiato nelle ultime due sessioni di mercato. Anche il Siviglia, infatti, si è messa in corsa per il croato, come riporta Marca: così, insieme a Juventus e Inter in Italia e Psg in Francia, il destino di Rakitic resta ancora avvolto nel mistero. C'è affollamento, quindi, toccherà ai bianconeri decidere se varrà la pena fare una corsa a quattro per il classe '88, per il quale si era anche parlato, la scorsa estate, di un possibile scambio con Federico Bernardeschi.