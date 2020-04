Ivan Rakitic è un oggetto di desiderio di molte squadre. Chiuso prima da Valverde, valorizzato poi da Quique Setièn, il centrocampista croato resta comunque un esubero nel centrocampo del Barcellona e per questo finisce nelle mire di diversi club ogni finestra di mercato. La Juve ne ha discusso più volte con i blaugrana senza mai trovare la giusta intesa, il Napoli lo tiene monitorato mentre in patria c’è il Siviglia, che sogna il ritorno. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, Rakitic riscuote consensi anche in Inghilterra, dove si sarebbe aggiunto anche il Tottenham.