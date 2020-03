Non è ancora chiusa la strada che porterebbe Ivan Rakitic alla Juventus. Al centro di più di un discorso nelle precedenti sessioni di mercato, il centrocampista del Barcellona è molto richiesto in Liga, soprattutto dalla sua ex squadra, il Siviglia. C’è un grosso ma che sta rallentando la trattativa. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il club andaluso non sarebbe disposto a pagare 20 milioni di euro per il suo cartellino, anche in virtù del pesante ingaggio che percepisce, pari a quasi 8 milioni. Un’operazione molto onerosa per il ds Monchi, che potrebbe mollare la presa e favorire il ritorno di fiamma di Fabio Paratici.