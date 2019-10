Inter e Juventus lo hanno seguito la scorsa estate, ma Ivan Rakitic aveva una sola cosa in testa: il centrocampista croato, riferisce Sport, voleva assolutamente restare al Barcellona convinto di avere la fiducia di Valverde. Ora, tuttavia, la situazione è cambiata e a gennaio Rakitic potrebbe lasciare i blaugrana: a nulla sarà valso il no estivo, se non a far ritardare le trattative che, inevitabilmente potrebbero infiammarsi nel mercato di riparazione. Sarà ancora Juve contro Inter, con il Psg che aspetta vigile alla finestra.