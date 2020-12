"Pogba-Manchester United: è finita". Mino Raiola tuona così e le sue affermazioni non possono passare inosservate. Tutt'altro. Tra gennaio e l'estate, infatti, il noto super agente ha già dato verdetti e sentenze sui suoi assistiti, ma in particolare sul francese. Il Polpo è in crisi, ha raccontato di recente tutte le proprie difficoltà nel peggior momento della sua carriera e cerca una via di fuga. Manchester non sembra più essere casa sua, ma il contratto con lo United lo blinda ancora per due stagioni, rendendo difficile un suo addio. E così, Raiola, nell'anticipazione dell'intervista a Tuttosport ha parlato chiaro, sganciando la bomba sul mercato, con la Juve sempre attenta a un clamoroso ritorno. Pogba a Torino, si può? Un sogno di tutti, anche dello stesso giocatore, per cui servirà incastrare diversi fattori.