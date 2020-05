1









Erling Braut Haaland può lasciare il Borussia Dortmund in estate, dopo essere arrivato solo nella finestra di mercato invernale. Dalla Spagna, infatti, spingono perché Mino Raiola - procuratore del giovane norvegese - sia intenzionato a portarlo al Real Madrid. Nel mirino anche della Juventus, l’agente del calciatore si è così pronunciato in una chiacchierata con José Angel Sanchez, riportata da Defensa Central: “Haaland può segnare 40 o 50 gol per il Real, può fare i numeri di Cristiano Ronaldo perché è molto bravo e sarà ancora migliore tra qualche anno”