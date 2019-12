Il mercato si infiamma intorno alla Juventus. Sondaggi, trattative, strette di mano e idee. Ancora pochi giorni all'apertura ufficiale della finestra invernale prevista per giovedì prossimo, ma i bianconeri sono già a lavoro da tempo per anticipare la concorrenza.



LA CLAUSOLA - Tra i nomi più caldi c'è quello di Erling Haaland, gioiellino classe 2000 che sta incantando tutti in Champions League. Talento vero, sul quale c'è mezza Europa pronta a tutto per portarlo a casa. Per portarlo via al Salisburgo "bastano" 30 milioni, che corrispondono alla cifra della clausola rescissoria valida fino a fine gennaio.



IL NODO - Bisogna però trovare l'accordo col giocatore. La Juve è fiduciosa visti i buoni rapporti con l'intermediario Mino Raiola, col quale da tempo si cerca l'intesa: secondo Tuttosport, Haaland ha chiesto un ingaggio che al lordo costerebbe alla Juventus 10,25 milioni l'anno. Tanto, troppo. Perché dopo essersi tolta il peso dell'ingaggio di Mandzukic la società vorrebbe abbassare il monte ingaggi, ma a queste cifre si otterrebbe l'effetto contrario. Per questo si continua a trattare con Raiola in cerca di un punto d'incontro.