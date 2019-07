Non solo Matthijs de Ligt e Paul Pogba. La Juve parla con Mino Raiola anche per una cessione. Si tratta di quella di Blaise Matuidi che ha il contratto in scadenza nel 2020. Con l'arrivo di Ramsey e Rabiot il francese può partire e i bianconeri stanno aspettando offerte per l'ex centrocampista del Psg che stano a quanto riporta La Gazzetta dello Sport piace al Monaco.