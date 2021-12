Ieri aveva spaventato i tifosi dicendo che Matthijs"è pronto per un nuovo passo". E oggi rincara la dose. Intervistato dal quotidiano olandese Nos, Minoha parlato ancora del difensore olandese dellae del suo futuro, creando nuovamente non pochi borbottii nell'ambiente bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo futuro. Vedremo quest'estate. La Premier League? Possono esserci anche...".