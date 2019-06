Paul Pogba per un super colpo, Blaise Matuisi e Moise Kean per il rinnovo, ma non basta. Sì, perché la Juventus non si ferma e nel corso dei frequenti dialoghi con Mino Raiola ha parlato anche di Luca Pellegrini. Terzino della Roma, reduce da 6 mesi di prestito a Cagliari - molto positivi -, piace ai bianconeri da diverso tempo. Paratici ci aveva già provato prima del rinnovo con i giallorossi e ritenterà il colpo durante l'estate. I colloqui con l'agente, Raiola appunto, sono aperti.