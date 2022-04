L'agente di Moise Kean è Mino Raiola. Il giocatore non è convinto di rimanere alla Juventus anche la prossima stagione, ma l'accordo di prestito con l'Everton è biennale. Stando a quanto riporta Tuttosport il futuro del giocatore è in bilico, Mino Raiola è al lavoro per sciogliere il nodo con l'Everton in modo da liberare il suo assistito.