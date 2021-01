Mino Raiola è al lavoro per trovare una sistemazione all'estero a Federico Bernardeschi, al quale la Juve non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. L'idea Roma, la proposta dell'Hertha Berlino e le avances di altri club italiani, ma per ora non sembra aver intenzione di lasciare la Juve. Bernardeschi a Torino sta bene e vuole continuare la sua avventura in bianconero.