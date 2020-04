3







di Nicola Balice

Mino Raiola e la Juve, una premiata ditta destinata a realizzare ancora tanti affari. Pure nei prossimi mesi, nonostante la crisi economica e sanitaria stia stravolgendo il calciomercato per come eravamo abituati a intenderlo. Il super agente parla con la dirigenza bianconera di mercato in entrata, di quello in uscita, di scambi e di baby talenti. Come sempre, più di sempre. Coinvolgendo anche grandi nomi, tra presente e futuro, anche andando oltre all'operazione legata a Paul Pogba. Che resta saldamente in cima alla lista degli obiettivi bianconeri. Ma non resta il solo argomento di discussione tra Raiola e la Juve.