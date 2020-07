L'altro mercato della Juve, è quello che riguarda i giocatori pronti a rientrare a Torino per fine prestito. Tra questi, c'è il terzino sinistro classe '99 Luca Pellegrini, che finirà la stagione al Cagliari prima di rientrare in bianconero. La Juve sta valutando se tenerlo come vice Alex Sandro, ma l'idea di base è quella di mandarlo a giocare. L'agente del giocatore Mino Raiola, che nei prossimi giorni avrà un incontro con Paratici, spiegherà al ds bianconero che non intende rimandare il giocatore in prestito: se Pellegrini lascerà la Juventus, lo farà a titolo definitivo.