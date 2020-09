Presumibilmente l’Inter manterrà la parola data al Genoa e riacquisterò Andrea Pinamonti per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Adesso il futuro dell’attaccante, accostato anche alla Juventus, è ad un bivio: quarta punto del reparto offensivo di Conte oppure via, di nuovo in prestito? Per dare una risposta definitiva, Calciomercato.com racconta che l’agente Mino Raiola si è recato nella sede nerazzurra, perché non vuole più che il ragazzo si senta in discussione e dunque vorrebbe una scelta risolutiva.