Haaland arriva? E Raiola è contento. Anche in ottica Pogba. Il francese vuole andare via dal Manchester, vuole salutare lo United. E la Juventus ha bisogno di un cambio radicale a centrocampo. Pjanic è l'unico campione, Bentancur sta crescendo ma non basta. Il resto è tutto da chiarire.



POGBACK? - Ecco, è da chiarire anche la situazione relativa a Pogba. Il francese sogna il ritorno a Torino, per Tuttosport. Per quattro anni si è divertito a Torino, ora aspetta un segnale dal vecchio gruppo. Anche per gennaio. Il club può permettersi un investimento del genere, grazie all'aumento di capitale e per battere subito la super concorrenza del Real Madrid. 60 milioni più Emre Can è un'offerta che potrebbe far vacillare il Manchester United...