Il nome di Gigio Donnarumma viene spesso accostato alla Juventus, ma qual è la verità? Il club bianconero segue con attenzione la crescita del portiere del Milan, rimanendo alla finestra in attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro: Donnarumma sta trattando il rinnovo di contratto con i rossoneri ma la firma sul contratto ancora non arrivo, in caso di rottura col Milan la Juve potrebbe inserirsi e a quel punto pensare alla cessione di Szczesny, mettendo una super plusvalenza a bilancio. Ipotesi che per ora non sono realtà, con Raiola ci sono ottimi rapporti e frequenti contatti, ma per ora non si è parlato di Donnarumma.