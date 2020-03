La Juventus sta già studiando i colpi per la prossima sessione di mercato. Tra le varie situazione aperte, i bianconeri devono risolvere qualche questione di mercato con l'agente Mino Raiola. Molti gli affari a cui ha partecipato attivamente l'agente insieme alla Juventus, ultimo di questi l'affare De Ligt. Ora però la Juve deve trovare una soluzione e una sistemazione per il terzino Wesley arrivato dal Flamengo. Il calciatore in questo momento non rientrerebbe nei piani della società bianconera e Raiola vuole trovare una soluzione il prima possibile.