La strada per ilcon ilappare sempre più in salita, ma Minoha un piano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il noto procuratore sta pianificando per Andreaun trasferimento a parametro zero, con destinazione la. Il difensore, in scadenza a luglio 2022 e più volte accostato ai bianconeri, vuole ancora essere protagonista di un progetto chiaro e stimolante, ma i rossoneri non possono più garantirgli un ingaggio da 6 milioni di euro netti:potrebbero offrire la metà, sempre che nel frattempo Raiola non mischi le carte in tavola. Sviluppi in questa direzione sono attesi nei prossimi giorni.