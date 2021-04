Juventus-Raiola, asse di ferro. De Ligt, Pogba, ma non solo. Nella scuderia del famoso procuratore infatti c'è anche Donyell Malen, attaccante del Psv, monitorato da diverso tempo dai bianconeri. Il giocatore si è messo in evidenza con 25 gol e 9 assist in 41 presenze stagionali, la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni. Malen piace alla Juve ma anche al Milan, e in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta tutta italiana per il talentino del Psv gestito da Mino Raiola.