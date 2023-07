Ragionamenti in corso. In casa Juve i pensieri sul mercato sono tanti, tantissimi. In questo momento Giuntoli si sta concentrando su due caselle da rinforzare: un esterno destro e un centrocampista di livello, ma a che punto siamo? Come riporta la Gazzetta, il club può frenare superché senza Conference, un altro terzino destro dopo l’arrivo di Weah potrebbe non essere più indispensabile se non in prestito. E? Anche qui la Juve ragiona su un'operazione last minute in prestito, a patto che salutino Zakaria, McKennie e a questo punto anche Pogba, per il quale resta vivo l’interesse arabo.