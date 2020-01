La partita di ieri di Coppa Italia contro la Roma ha fatto un piccolo pezzo di storia della Juventus. Infatti, era dal 1951 che i bianconeri non andavano a segno per 41 partite consecutive in casa, in qualsiasi competizione. I tre gol che sono valsi la semifinale di Coppa, a firma di Ronaldo, Bentancur e Bonucci, sono stati quindi epocali, perché sono valsi ad eguagliare un record che durava da quasi settant'anni.