Tutto fatto. La Juventus ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che nella passata stagione ha giocato in Serie B con la maglia del Vicenza. Nella prossima stagione, per lui, si spalancheranno le porte della massima serie. Infatti, sarà ceduto in prestito ad un club di Serie A: concorrenza agguerrita per accaparrarselo, obiettivo dei bianconeri è quello di prestarlo ad una squadra che possa garantirgli minutaggio prezioso per continuare a crescere.