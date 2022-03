13° clean sheet per la Juve in Serie A. Come evidenzia Opta, anche contro la Salernitana i bianconeri sono riusciti a chiudere la partita a reti inviolate, raggiungendo il Napoli al primo posto della classifica per numero di gare concluse senza subire gol. Indubbiamente un altro segnale della ritrovata solidità (difensiva) della squadra di Allegri, che ora pregusta anche il sorpasso all'Inter (con un match ancora da recuperare) nello scontro diretto in programma subito dopo la sosta per le Nazionali.