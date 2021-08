La Juventus ha reso noto con un tweet che il giocatore. Per l'attaccante dell'Under 23 che Andrea Pirlo ha fatto debuttare in Prima Squadra nella scorsa stagione termina così il periodo di isolamento e da domani potrà tornare ad allenarsi col gruppo.

Hamza Rafia ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore non è più posto in isolamento.