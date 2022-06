Suonano come una conferma del Pogback le parole di Rafaela Pimenta, legale di fiducia di Paul Pogba che ha assunto il totale controllo dell'impero di Mino Raiola, ai microfoni di Le Parisien: "Se ne parla tanto", le dichiarazioni dell'avvocato. "Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una ex squadra? Sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia". Con la Juve, intanto, secondo le ultime notizie, l'accordo è stato pressochè definito sulla base di un contratto a 8 milioni di euro più bonus, del quale restano solo da perfezionare gli ultimi dettagli burocratici.