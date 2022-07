Laè al lavoro all’interno del Training Center della Continassa, per preparare la stagione che dovrà vedere i bianconeri tornare alla vittoria. Diversi dei calciatori a disposizione di Allegri, però, hanno le valigie in mano. Dopo la prima fase di mercato, gli acquisti di Di Maria, Pogba e Cambiaso,Tra questi, c’è. Il calciatore vuole partire per giocare con continuità, la Juventus non alzerà le barricate per trattenerlo. Club ed entourage sono al lavoro per trovare una soluzione; come riporta Tuttosport, rimane viva la pista Roma, anche se complicata. Per restare a centrocampo, continuano le discussioni con l’agente di: la soluzione rimane quella della risoluzione del contratto, manca l’accordo sulle cifre della buonuscita. Sulla sinistra, rimangono in bilico le posizioni di. Più facile, però, che a partire sarà l’italiano, le richieste non mancano. Segnalato in gran forma,prova a ritagliarsi un ruolo in questa Juventus. Da monitorare, però, l’asse con il Paris Saint-Germain e un possibile inserimento dell’attaccante nella trattativa per Paredes.