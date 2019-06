La Juventus ha accolto ieri Maurizio Sarri con la prima conferenza stampa ufficiale da tecnico bianconero. I protagonisti sul campo, invece, sono ancora tutti o in vacanza o impegnati con le rispettive Nazionali in Copa America. Ancora non c'è una data ufficiale per il ritorno in campo al Training Center della Continassa, per iniziare insieme la preparazione in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, di tratterà di una data tra l'8 e il 10 luglio prossimi. Nel corso della settimana successiva, poi, la Juventus partirà per l'Asia, per affrontare Tottenham, Inter e Atletico Madrid in International Champions Cup.