Il grande nome di cui si è discusso a lungo sull’asse Juventus-Genoa durante il calciomercato invernale è stato quello di Gianluca Scamacca. Parallelamente è stato accostato ai bianconeri anche Eldor Shomurodov, attaccante arrivato dal Rostov per 7,5 milioni di euro. Nessuna trattativa in piedi, solo apprezzamento per le sue qualità. Gli uomini di mercato della Juve continuano a seguirlo con interesse e come riporta Calciomercato.com, registrano anche l’impennata del prezzo del suo cartellino: il suo recente exploit ha portato a raddoppiare il suo valore, adesso intorno ai 15 milioni di euro.