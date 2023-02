L'importanza. L'impatto. La fondamentale cadenza del passo e delle giocate di Adriensi sta riflettendo in maniera chiara su questa. E allora: come farne a meno? E allora, la Juve proprio non vorrebbe. I bianconeri, infatti, avrebbero bisogno di un assegno particolarmente importante per sostituire un pezzo (diventato) da novanta come il francese. La strada più semplice, tecnicamente, sarebbe quella di trattenerlo.La Juve allora proverà a ragionare sulle stesse cifre percepite ore da Adrien, che avrà decisamente l'ultima parola su tutte le offerte piovute sul tavolo della mamma-agente. Veronique consiglierà, ma a deciderà sarà proprio Rabiot, che non ha chiuso totalmente al prosieguo della carriera in bianconero: "Vedremo con la società", le parole del centrocampista. Da questa apertura, ovviamente, dovrà arrivare una vera e propria trattativa. Rabiot ha la volontà di rimanere, ma le offerte non mancano, e saranno ricchissime e tutte dalla Premier League. Sarà una gara nettamente in salita, vale la pena provarci.