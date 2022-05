Anche Adrien Rabiot insegue un traguardo in bianconero. Se questa sera contro la Fiorentina il centrocampista francese venisse schierato da titolare - come appare probabile - raggiungerebbe infatti la sua 100esima presenza dal primo minuto con la maglia della Juve, squadra in cui è approdato nel 2019. Nonostante un rendimento non sempre al top, anche quest'anno l'ex PSG è stato uno dei giocatori più impiegati da Massimiliano Allegri, che raramente ha fatto a meno di lui e nella maggior parte delle occasioni lo ha lanciato da titolare.