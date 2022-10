Adriensta forse vivendo il suo momento di forma migliore da quando è approdato alla, con buone prestazioni impreziosite anche dalla doppietta firmata mercoledì contro il. E questa sera, andando a caccia di un po' di continuità, affronterà un'avversaria, il, che gli evoca un ricordo particolarmente piacevole: il francese, infatti, ha segnato il suo primo gol in Serie A nel luglio 2020 proprio contro i rossoneri a San Siro, pur in una partita poi finita 4-2. Nelle quattro gare di campionato con lui in campo in questa stagione, inoltre, la Juventus ha subito una sola rete, ha vinto il 50% delle volte e non ha mai perso.