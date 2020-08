Adrien Rabiot sta scaldando i motori, è determinato a sfoggiare nuovamente quei coast to coast che hanno strabiliato i tifosi della Juventus nell’ultima parte di stagione. Nella partitella di oggi andata in scena alla Continassa c’è stato anche il suo zampino: pugno alzato e sorriso di chi ha vinto la sfida. Anche il centrocampista francese ha postato sui social la foto della formazione vincente, ovvero la sua: “Un bel modo per concludere la settimana”. La prossima sarà la seconda settimana di preparazione, da affrontare con la stessa determinazione del cavallo pazzo.