Il futuro di Adrienè in bilico, ora più che mai. Grande protagonista al Mondiale in Qatar, dove mercoledì si giocherà l'accesso alla finale, il centrocampista dellanon ha ancora sciolto completamente le riserve sulle sue intenzioni, per quanto abbia pubblicamente strizzato l'occhio alla Premier League, ma proprio le sue ottime prestazioni alla rassegna iridata sembrano rendere ilparticolarmente difficile. Come scrive Tuttosport, l'entourage del giocatore non ha chiuso del tutto la porta, ma la politica societaria di contenimento dei costi e riduzione del monte ingaggi potrebbe non sposarsi con le sue richieste. Motivo per cui i bianconeri potrebbero anche decidere di cedere il centrocampista già a gennaio, per reinvestire le risorse in entrata su un laterale.Due, però, gliin questo piano: il primo riguarda lo stesso Rabiot, che non spinge per andarsene subito e non ha fretta di trovare una sistemazione, anche perché alla Juve si trova bene (la stessa madre-agentepreferirebbe trattare il futuro professionale del figlio una volta svincolato, per strappare un ingaggio più elevato); il secondo, invece, è loMassimiliano, che lo considera un punto di riferimento della sua squadra e non vorrebbe privarsene, tantomeno a stagione in corso. Come spesso capita sul mercato, saranno le opportunità a dettare la linea e a condizionare le scelte.