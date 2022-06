Il futuro di Adrien Rabiot alla Juventus è sempre più in bilico, ma il centrocampista ha le idee chiare: secondo La Gazzetta dello Sport è arrivata un'offerta dal Newcastle, che il giocatore ha subito respinto perché vorrebbe trovare un club per giocare la Champions. In Premier ci pensa il Chelsea, in Francia potrebbe esserci un ritorno del Psg.