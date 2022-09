Il futuro di Adrienè ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto al termine della stagione attuale e come riferisce Calciomercato.com non è completamente da escludere l'ipotesi deldi contratto. Da parte del francese ci sono già stati segnali di apertura ma al momento non sembra disposto a fare sconti, la Juve invece dal canto suo sta mettendo in atto un ridimensionamento degli stipendi.