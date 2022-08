Lasta cercando di chiudere la trattativa per il trasferimento di AdrienalTra la Vecchia Signora ed i Red Devils c'è già un'intesa di massima per il centrocampista francese. Le difficoltà stanno nello strappare il sì del giocatore e nella trattativa con la mamma e agente. La volontà di Madama è quella di cedere il centrocampista, dopo che è saltata la trattativa dial Valencia così da potersi muovere sul mercato in entrata con il nome di Leandro Paredes in cima alla lista dei desideri.Il Manchester United metterebbe sul piatto di Rabiot unai 7 milioni attualmente percepiti. La richiesta del francese partirebbe dai 7,5. La volontà di Adrien sarebbe quella di giocare ancora lavisto che l'ha sempre giocata mentre lo United nella prossima stagione non la disputerà. Se tra i club c'è un principio di accordo ora si attendono i contatti con la mamma agente e il club di Premier League. Si attendono aggiornamenti.