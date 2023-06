E in mezzo situazioni da definire e rinnovi, con Adrienin cima. Il suo contratto scadrà tra solo venti giorni, ma il rinnovo non è certo e nemmeno lo è il suo addio. Intanto, lui monitora con grande attenzione gli scenari che riguardano il suo futuro e a tenerlo costantemente aggiornato è la mamma-agente Véronique, in visita a Clairefontaine, nel ritiro della Francia. Sì, perché intorno a lui inizia a prendere forma il futuro. E la famiglia Rabiot sta valutando progetti, ambizioni, ingaggi e, non ultimo, il ricco bonus richiesto alla firma.Come sottolinea Tuttosport, l’interesse nei confronti del bianconero è cresciuto esponenzialmente nelle ultime due stagioni sotto le cure di Allegri, che lo vorrebbe confermare. E il francese a Torino si trova bene. Così è nata l'idea di una proposta di rinnovo annuale, ritenuta alla Continassa la formula migliore per giocarsi le proprie carte. Ma in questo momento in tanti tra i più importanti club d’Europa, a partire da quelli di Premier League, ci provano. In pole c'è lo United, al momento l’unica società ad aver recapitato un’offerta concreta dopo averlo già cercato sia in estate che in inverno, ma prima arriverà una risposta definitiva alla Juve.