Come ricorda Gazzetta, Massimilianoaveva spronatoin tempi non sospetti. Così parlava Max nel luglio 2021, appena tornato sulla panchina della Juventus. "Con le qualità che ha, Adrien deve avere l’ambizione di fare 10 gol". Con quello decisivo contro lo Sporting siamo andati già oltre. Ma gli 11 gol non sono giocoforza la testimonianza di una vocazione più offensiva dell’ex Psg, se si pensa che ben sette di questi sono arrivati sugli sviluppi di un calcio da fermo.