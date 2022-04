Testa bassa, e i fischi dei presenti all’Allianz Stadium. Una scena vista e rivista, al momento della sostituzione di Adrien Rabiot. Una scena ribaltata ieri sera, nella partita contro l’Inter: quando il centrocampista francese è stato sostituito, infatti, una buona parte dei presenti allo stadio si è alzata in piedi per applaudirlo. Non deve stupire, Rabiot è stato uno dei migliori in campo, per intensità e applicazione, e se la Juventus è riuscita più volte a recuperare palla e ribaltare l’azione, è anche merito suo.



Non solo il campo. Adrien Rabiot ha incendiato il post partita, con le dichiarazioni in tv e un post social, dove ha puntato il dito sull’arbitraggio, senza mezzi termini e senza nascondersi. Un atteggiamento, il suo, che ha infiammato gli animi dei tifosi che, sui social, tra il serio e il faceto, lo hanno innalzato a nuovo idolo.



