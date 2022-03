Adrien Rabiot tra i peggiori della 29^ giornata di Serie A. Il centrocampista francese della Juve è finito tra i flop dell'ultimo turno di campionato di Calciomercato.com, penalizzato soprattutto dal fallo di mano che ha causato il rigore per la Sampdoria, poi parato da un grande Wojcech Szczesny. Ecco il giudizio del portale sul giocatore bianconero, a cui è stato attribuito solo un 5.5 in pagella: "Avrà fatto fare bella figura a Szczesny con quel tocco di mano, ma qui si ride per non piangere...".