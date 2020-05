Adrien #Rabiot ne réagira pas à l’article de la Stampa. Il précise qu’il n’a commis aucune faute et sera demain de retour à Turin après avoir suivi à la lettre son programme d’entraînement, au quotidien, depuis le début du confinement. @RTLFoot @RTLFrance — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) May 12, 2020

Adrien Rabiot tornerà in Italia nelle prossime ore. Come scrive il giornalista diPhilippe Sanfourche il centrocampista francese non si sente in colpa per non essere rientrato prima a Torino. "Non reagirà a l'articolo de La Stampa - scrive il giornalista sul suo profilo Twitter -. Precisa che non ha commesso nessuna infrazione e che domani tornerà a Torino dopo aver seguito alla lettera il suo programma di allenamento quotidiano dall'inizio del confinamento".