Secondo quanto riporta Tuttosport, una delle sorprese di formazione di questa sera potrebbe essere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non è neanche sceso in campo contro il Napoli e potrebbe essere scelto da Sarri dal primo minuto per sostituire Blaise Matuidi, partito dal primo minuto sia contro il Milan che contro il Napoli in finale di Coppa Italia. L'ex centrocampista del PSG può essere la mossa a sorpresa di Sarri questa sera. Il calcio di inizio di Bologna-Juve è alle 21.45. Ci sarà Rabiot in campo?