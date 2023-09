Intervistato da DAZN, Adrienha commentato la vittoria della Juve contro la Lazio: "A me piace giocare così, prendere l’avversario. Abbiamo i giocatori per farlo. E’ vero che è faticoso questo modo, ma secondo me dobbiamo farlo perchè lo facciamo bene. Difficile resistere per 90 minuti ma oggi è andata bene. C’è da lavorare ma sono contento oggi".