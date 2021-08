Fermati da problemi diversi. Come riporta Tuttosport, il centrocampista francese, fermo dal 3 agosto per via di una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra,Dalla prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo squadra e Massimiliano Allegri potrebbe averlo a disposizione per la sfida contro l’Empoli, sabato prossimo all’Allianz Stadium.- Tempi lunghi, invece, per il brasiliano dopo l’operazione al quale si è sottoposto a metà luglio per rimuovere la calcificazione alla gamba destra. La sua prognosi resta di tre mesi, perciò rientrerà solo a metà ottobre. Per questo motivo rischia anche un posto nella lista Uefa, almeno per le sei sfide della fase a girone di Champions League.