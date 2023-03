Per Adrienquesta è la miglior stagione dal suo arrivo a Torino. Il centrocampista francese infatti dal momento della rete al Torino ha messo a segno la marcatura numero sette in stagione. Mai così tanti gol in carriera. In precedenza nel 2015-2016 col Psg si era fermato a 6 reti, mentre in bianconero al massimo ne aveva segnati 5 nell’annata 2020-2021.