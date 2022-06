Qualcosa si sta muovendo. Il mercato in uscita prova a sbloccarsi in casa bianconera e lo fa con un profilo tutt'altro che incedibile. Adrien Rabiot, protagonista di un finale di stagione finalmente convincente, ma pure sempre più convinto che a un solo anno dalla scadenza di contratto possa essere arrivato il momento di cambiare aria. E ne sono sicuri anche in Francia, da dove rimbalzano sempre più insistenti e consistenti le voci di una sua partenza dalla Juve magari in direzione Premier League, spiega il Corriere dello Sport.



COSA SUCCEDE - Se dovesse restare, sarebbe un titolare aggiunto della Juve anche nella prossima stagione e se dovesse restare bisognerebbe anche iniziare a parlare per la prima volta in maniera concreta di rinnovo, visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Ingaggio onerosissimo, con la Juve che ipotizza un accordo al ribasso, lui e mamma Veronique non sembrano particolarmente disposti ad ascoltare un piano simile. E quindi occhi sul mercato, come già fatto senza successo la scorsa estate e soprattutto lo scorso gennaio nonostante la volontà della Juve di provare a fare cassa con il francese. La novità - si legge - sta proprio nelle intenzioni di Rabiot, prima voleva restare e ora valuta con estrema attenzione altre destinazioni. Quanto vale? Dai 15 milioni in su ogni offerta verrà valutata dal club bianconero, che pure punterebbe a incassare anche qualcosa in più. Manchester United, Chelsea e Newcastle, che continua a convincere poco. E intanto è in atto un processo di riappacificazione tra Veronique Rabiot e il Psg, perché al Psg servono francesi e giocatori cresciuti nel vivaio e lui potrebbe far comodo.