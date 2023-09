avevano deciso a giugno di proseguire insieme vista la reciproca soddisfazione per quanto fatto nell'ultima stagione. Un rinnovo di un solo anno, mantenendo le stesse cifre, ovvero 7 milioni all'anno, che rendono il francese uno dei giocatori più pagati della rosa."E' sempre bellissimo giocare qui al Parco dei Principi perché sono cresciuto in questo stadio, ma al momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juve e sulla nazionale francese. Sono felice", ha detto dal ritiro della Francia.Al di là delle parole e delle volontà comuni, alla Continassa si ritrovano nella stessa posizione di qualche mese fa. Entrambe le parti si siano date fiducia ma è altrettanto chiaro che si dovranno anche allacciare i primi contatti per ridiscutere l’accordo e trattare per un rinnovo più duraturo. Come riferisce calciomercato.com,intraprendendo i primi discorsi per rinnovare solo con l’arrivo dell’anno nuovo. Filtra comunque fiducia sulla futura fumata bianca: semplicemente, la priorità, al momento, spetta al campo.