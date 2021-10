E ancora: "In due anni e mezzo da bianconero mi sono massacrato di lavoro. Mi sono sembrati 15 anni. Se li confronto agli allenamenti allo United, ero in vacanza a confronto". E' stato secco, netto e deciso Patrice, che non è andato per il sottile e al connazionaleha spiegato cosa voglia dire stare alla Juventus,Sì, il messaggio è chiaro e nemmeno fuori luogo. Da tre anni, infatti, il francese si porta dietro sempre i soliti problemi, che non sono di qualità o potenzialità (tutti continuano a ripetere la stessa frase: "Non le conosce nemmeno lui"), ma di rendimento.Ecco, soprattutto questo è il problema: anche perché ora ha smesso di preoccupare, di essere una condizione a cui cercare rimedio, diventando un male cronico al quale arrendersi.Una fatica incredibile ad imporsi, un passo sempre trotterellato, mai convinto, tanti minuti in cui non dà soluzioni, non recupera palle ed è costantemente dribblato. Anche la condizione post covid non può che essere un parziale alibi del momento, pur consapevoli che il problema sia molto più grande. Si ripete da tre anni: in mezzo sono passate le stagioni, le partite, il tempo necessario per l'adattamento e anche un certo lasso di tempo in cui, stando allo status con cui è arrivato e all'ingaggio percepito, avrebbe dovuto prendersi sulle spalle la Juventus.